Козий: украинское общество всё меньше верит в перелом на фронте

Киев постоянно заявляет, что вот-вот на фронтах произойдет переломный момент и украинская армия перейдёт в контрнаступление. Но эти неосуществимые вещи и порождают разочарование среди украинцев.

Об этом в эфире заявил украинский военный эксперт Игорь Козий.

По его мнению, объём западной помощи Украине не позволяет даже думать о переломах, которые на август пообещал начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.

"Посмотрите его более ранние выступления до этого. Срок постоянно откладывается, это уже система. Когда в системе постоянно что-то обещают в будущем, какие-то действия в будущем, а ничего взамен в текущем времени не дают, то приходит неверие. Это нужно учитывать и понимать", — заявил Козий.

Он отметил, что хоть у ВСУ появились HIMARS, но того, что дали — мало, и как минимум, нужно дивизионов десять этих РСЗО.

"Заявлено шесть машин, и еще три на подходе. Это ли то количество, которое сделает перелом? Нет", — подытожил украинец.