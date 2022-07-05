Telegraph: Запад сократит помощь Украине "если она не начнёт побеждать"

Запад может прекратить поставки вооружения киевскому режиму, если ВСУ "не начнут побеждать".

Об этом сообщил британский The Telegraph.

Соединённые Штаты и европейские страны уже вовсю говорят о нецелесообразности военной поддержки Киеву. Отмечается, что ВСУ понесли огромные потери в конфликте с российской армией. И теперь даже при помощи высокотехнологичного оружия от поражения спасти страну невозможно.

Сейчас украинское командование перебрасывает в зону боевых действий необученных бойцов, пишет издание. А ротация у личного состава не проводилась уже несколько месяцев кряду.