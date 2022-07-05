Запад может прекратить поставки вооружения киевскому режиму, если ВСУ "не начнут побеждать".
Об этом сообщил британский The Telegraph.
Соединённые Штаты и европейские страны уже вовсю говорят о нецелесообразности военной поддержки Киеву. Отмечается, что ВСУ понесли огромные потери в конфликте с российской армией. И теперь даже при помощи высокотехнологичного оружия от поражения спасти страну невозможно.
Сейчас украинское командование перебрасывает в зону боевых действий необученных бойцов, пишет издание. А ротация у личного состава не проводилась уже несколько месяцев кряду.
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Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.