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Запад может прекратить поставки вооружения киевскому режиму, если ВСУ "не начнут побеждать".

Об этом сообщил британский The Telegraph.

Соединённые Штаты и европейские страны уже вовсю говорят о нецелесообразности военной поддержки Киеву. Отмечается, что ВСУ понесли огромные потери в конфликте с российской армией. И теперь даже при помощи высокотехнологичного оружия от поражения спасти страну невозможно.

Сейчас украинское командование перебрасывает в зону боевых действий необученных бойцов, пишет издание. А ротация у личного состава не проводилась уже несколько месяцев кряду.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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