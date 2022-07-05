Карасёв: Запад недостаточно сильно демонизирует Владимира Путина

Украина обязательно бы пошла в широкомасштабное наступление, если бы у неё была "своя армия и свой ВПК".

Об этом сообщил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

"Руководитель американской разведки Эфрил Хейнс сказала: "Украинское сопротивление". Она не сказала "украинское наступление". То есть они пока рассматривают Украину как страну, которая сопротивляется "неспровоцированному военному вторжению в Украину", — разочарованно заявил аналитик.

По словам украинского эксперта, все беды от того, что Запад недостаточно сильно демонизирует президента России Владимира Путина.

"Если, все-таки, Запад склонится в целом к тому, что Путин не абсолютное зло, а легитимный враг, для этого надо — что? Перемирие или какой-то мир, чтобы дальше не было войны по всей Европе. То тогда будет и Зеленский, и Путин, и там может быть и встреча их для того, чтобы в декабре подписать какой-нибудь Стамбул-2. Путин на это пойдет, я вижу, они истощаются", — убеждён Карасёв.

Также он сетует на то, что Украина слишком зависит от поставок вооружения с Запада, в то время как вооружённые силы Незалежной под огнём российского высокоточного оружия не могут даже обучить новых солдат.

Он уверен, что если бы у Украины была своя армия и ВПК, то они бы "никого не спрашивали, и пошли, как в 1943 году, Советская Армия пошла лупить, освобождать, оккупированные территории".

Однако он приходит к мнению, что армии у них нет.

"Мы не можем даже солдат готовить, потому что какие-то сволочи-разведчики кидают координаты, и туда лупят высокоточные ракеты", — возмущён украинский аналитик.