Арестович: ВСУ вернут Херсон в августе

ВСУ якобы попытаются взять Херсон в ближайшие месяцы.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Однако он и раньше делал похожие прогнозы, правда, ни одно из них не сбылось. На Украине уже уверены, что следующее контрнаступление ожидается уже в конце лета.

"Херсонская группировка противника обречена. Если смотреть со стороны Николаева, то он будет атакован с юга и севера, то есть с флангов. Херсон расположен на правом берегу Днепра. Это неудобно для них, но удобно для нас. Мы будем наступать вдоль него. Их соединяют только две линии. Это Новокаховская дамба и Антоновский мост”, — заявил Арестович.

Но подобные заявления вызывают много вопросов даже у самих украинцев, которые не понимают смысла подобных высказываний. Некоторые полагают, что Арестович так пытается поднять боевой дух ВСУ.