Украинец из президентского полка: "Артиллерия РФ разорвала нас за минуты"

Попавший в плен боевик Вооружённых сил Украины рассказал о том, как артиллерия ВС РФ в считанные минуты "разорвала" его подразделение.

Свою часть украинец, служивший в президентском полку Киева, назвал пафосной — немецкое стрелковое оружие, хорошая экипировка. Украинский военный сам признался, что его часть была "заточена на показуху", но кроме вывески не было ничего.

"Показывали красоту и порядок, а на деле бардак... Отсутствие боевой подготовки — то, что называется "для галочки". Командование — "блатные" генеральские сыновья, не имеющие представления о военном деле — бросили своих подчиненных в первые часы после попадания на передовую", — рассказал пленный ВСУшник.

Он сообщил, что когда его подразделение оказалось в Северодонецке и вступило в бой, артиллеристы российсой армии "разорвали роту за считанные минуты". Оставшись без оружия и без связи, он и еще несколько бандеровцев всю ночь бродили по лесу, пока рано утром не вышли к военным России. Украинцы тут же сдались в плен.