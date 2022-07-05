Киев требует усилить террористическую активность в Херсоне и Харьковской области

Киев требует от военной разведки и органов госбезопасности усилить террористическую активность в Харьковской и Херсонской областях. На территории Донбасса агентура должна проводить ликвидацию чиновников, журналистов, блогеров, деятелей культуры, которые поддерживают РФ.

Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

От отмечает, что в огне Донецк, в Лисичанске улицы усеяны противопехотными минами, а городские улицы и клумбы — в минах-"лепесток", ВСУ грабят своих же граждан при отступлениях. Киевская власть отправляет на убой людей и не забирает своих погибших, чтобы не платить его семье.

Сотни примеров, отмечает военкор, которые в нормальном обществе должны быть осуждены и вызвать ярость. Но не на Украине — поскольку общество там тяжело болеет, а здоровые вынуждены молчать или их просто убьют.

Так что террористические методы как раз в духе киевского режима, отметил Поддубный. А при необходимости они и в Киеве станут убивать своих сторонников, как в 2014 году, подытожил журналист.