Киев требует от военной разведки и органов госбезопасности усилить террористическую активность в Харьковской и Херсонской областях. На территории Донбасса агентура должна проводить ликвидацию чиновников, журналистов, блогеров, деятелей культуры, которые поддерживают РФ.
Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
От отмечает, что в огне Донецк, в Лисичанске улицы усеяны противопехотными минами, а городские улицы и клумбы — в минах-"лепесток", ВСУ грабят своих же граждан при отступлениях. Киевская власть отправляет на убой людей и не забирает своих погибших, чтобы не платить его семье.
Сотни примеров, отмечает военкор, которые в нормальном обществе должны быть осуждены и вызвать ярость. Но не на Украине — поскольку общество там тяжело болеет, а здоровые вынуждены молчать или их просто убьют.
Так что террористические методы как раз в духе киевского режима, отметил Поддубный. А при необходимости они и в Киеве станут убивать своих сторонников, как в 2014 году, подытожил журналист.
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