The Times: украинский спецназ проводит теракты на территории России

Спецназ Украины проводит диверсионные операции в России.

Об этом пишет The Times, ссылаясь на военных 10 отдельного отряда сил спецназначения Минобороны Украины.

Хотя Киев не признаётся в проведении террористической деятельности на территории РФ, украинские террористы причастны к ряду терактов, совершенных в приграничных регионах. Об этом сообщили два члена отряда.

Боевики с позывными "Красавчик” и "22” участвовали в нескольких операциях в РФ.

"Самым интересным заданием было работать в тылу врага; закладывать взрывчатку за линией фронта, через границу”, — рассказывает собеседник британского издания.

Точные задачи держатся в секрете, но прошлые диверсии объясняют, как российские НПЗ, коммуникационные сети и склады боеприпасов стали мишенью для загадочных ударов, пишет The Times.

Украинцы рассказывают, что участвовали в боях под Киевом, а потом были переброшены на Донбасс, где занимались диверсиями недалеко от границы

Правда, они жалуются, что ВСУ сейчас плохо оснащены и слабо обучены. А стремление Генштаба сохранить линию фронта вынудило украинское командование использовать спецназ, как простых пехотинцев, что приводит к потерям — их войска уже потеряли 50 процентов личного состава. А сами диверсанты не уверены, что переживут российскую СВО.