Спецназ Украины проводит диверсионные операции в России.
Об этом пишет The Times, ссылаясь на военных 10 отдельного отряда сил спецназначения Минобороны Украины.
Хотя Киев не признаётся в проведении террористической деятельности на территории РФ, украинские террористы причастны к ряду терактов, совершенных в приграничных регионах. Об этом сообщили два члена отряда.
Боевики с позывными "Красавчик” и "22” участвовали в нескольких операциях в РФ.
"Самым интересным заданием было работать в тылу врага; закладывать взрывчатку за линией фронта, через границу”, — рассказывает собеседник британского издания.
Точные задачи держатся в секрете, но прошлые диверсии объясняют, как российские НПЗ, коммуникационные сети и склады боеприпасов стали мишенью для загадочных ударов, пишет The Times.
Украинцы рассказывают, что участвовали в боях под Киевом, а потом были переброшены на Донбасс, где занимались диверсиями недалеко от границы
Правда, они жалуются, что ВСУ сейчас плохо оснащены и слабо обучены. А стремление Генштаба сохранить линию фронта вынудило украинское командование использовать спецназ, как простых пехотинцев, что приводит к потерям — их войска уже потеряли 50 процентов личного состава. А сами диверсанты не уверены, что переживут российскую СВО.
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