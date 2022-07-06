Толстой: Запад отрезвит только выход армии России на польскую границу

Коллективный Запад так и будет оставаться в плену собственных клише в отношении РФ и происходящего на Украине. Но это только до тех пор пока армия России не выйдет на границу с Польшей.

Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил заместитель председателя Госдумы РФ, глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Пётр Толстой.

По его словам, надо быть реалистами. И сегодня вообще политическое и дипломатическое влияние диктуется реальностью и фактами.

"Вот, выход российских вооруженных сил на польскую границу — это будет реальность, которая изменит, безусловно, и виденье задач по обеспечению безопасности, и сотрудничеству в Европе", — отметил политик.

А все переговоры, приёмы, телефонные разговоры, межпарламентские встречи, к сожалению, не будет эффективными из-за того, что эта реальность пока не наступила,

"Запад находится в плену ими же воспроизводимых клише в отношении нашей страны и в отношении того, что происходит на Украине. Поэтому, когда будут реальные факты, я уверен, что будет и другое к этому отношение", — подытожил Толстой.