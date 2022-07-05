Алёхин: Россия бьёт ВСУ тактикой "Второй мировой войны"

У Киева новые виды связи, экипировки и беспилотников, но он теряет много личного состава и техники. И без реальной помощи НАТО обречены.

Об этом сообщил уроженец Харькова военный эксперт Геннадий Алёхин.

Запад и Украина распространяет тезис, что в начале СВО киевский режим вёл против России высокотехнологичную войну, где ВСУ имели преимущество, а теперь ВС РФ удалось навязать тактику Второй мировой войны.

Аналитик подчеркнул, что тактика украинской армии с начала спецоперации не менялась, зато тактика российской армии поменялась после первой фазы СВО. И такая тактика приносит плоды.

"Небыстро, зато чётко и основательно... Никто не отменял задачи минимизировать потери личного состава наших подразделений. Поэтому на первый план выходят артиллерийские дуэли, применение новых образцов вооружения, боевой техники, работа ВКС и беспилотники. Это действительно высокотехнологичная война", — отмечает в интервью "Украине.ру" Алёхин.

Медленно, но верно Россия продолжает наступательные действия, подытожил эксперт.