У Киева новые виды связи, экипировки и беспилотников, но он теряет много личного состава и техники. И без реальной помощи НАТО обречены.
Об этом сообщил уроженец Харькова военный эксперт Геннадий Алёхин.
Запад и Украина распространяет тезис, что в начале СВО киевский режим вёл против России высокотехнологичную войну, где ВСУ имели преимущество, а теперь ВС РФ удалось навязать тактику Второй мировой войны.
Аналитик подчеркнул, что тактика украинской армии с начала спецоперации не менялась, зато тактика российской армии поменялась после первой фазы СВО. И такая тактика приносит плоды.
"Небыстро, зато чётко и основательно... Никто не отменял задачи минимизировать потери личного состава наших подразделений. Поэтому на первый план выходят артиллерийские дуэли, применение новых образцов вооружения, боевой техники, работа ВКС и беспилотники. Это действительно высокотехнологичная война", — отмечает в интервью "Украине.ру" Алёхин.
Медленно, но верно Россия продолжает наступательные действия, подытожил эксперт.
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