В Белгородской области второй раз за сутки атакованы пограничники

Два автомобиля с российскими пограничниками в Белгородской области были атакованы украинскими диверсантами, сообщают военкоры.

Два внедорожника пограничной службы ФСБ РФ подверглись нападению украинской диверсионной группы. По сообщению источников, первая машина была расстреляна из стрелкового оружия и гранатомёта, вторую пытались подорвать взрывным устройством, сброшенным с коптера.

Нападение произошло примерно в 400 метрах от границы с Украиной, пишет Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны". В результате атаки пострадали пассажиры первого автомобиля: один пограничник погиб, трое военнослужащих ранены. Второй УАЗ, подбитый с квадрокоптера, повреждён, но ранений бойцам удалось избежать.

Ранее другой украинской ДРГ был атакован полевой пункт погранвойск. Как сообщил военный эксперт, оружейник Владислав Лобаев, одного из пограничников застрелили из снайперской винтовки, а потом обстреляли подразделение из малокалиберных гранатометов подствольного типа.