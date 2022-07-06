Британская разведка назвала Славянск местом ключевого сражения за Донбасс

Официальный портал военной разведки Великобритании опубликовал пресс-релиз, согласно которому следующее ключевое сражение за Донбасс произойдёт в Славянске.

Союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР укрепляют свой контроль над Лисичанском. Подразделения на Изюмском направлении усилили частями Восточной и Западной группировок, отмечают британские аналитики.

По их словам, за последние дни российские войска смогли продвинуться еще на 5 км в сторону Славянска по главной трассе E40 от Изюма. Основным силам союзников остаётся около 16 км до города, где и произойдёт ключевое сражение за Донбас, считает разведка Британии.

Именно для этого к населенному пункту дополнительно стягиваются подразделения Центральной и Южной групп войск Вооружённых сил РФ.