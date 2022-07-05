Военкор Поддубный: ВСУ при отступлении "засыпали" улицы Лисичанска минами

Украинские боевики, отступая из Лисичанска, буквально усеяли улицы города противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", рассказал военкор Евгений Поддубный.

Солдаты вооруженных формирований Украины пытались любыми способами покинуть Лисичанск при приближении союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР. Перед этим они успели заминировать городские улицы.

"Хлопцы, убегая, засыпали Лисичанск "Лепестками". На дороге их десятки, сколько в траве, вообще непонятно", — сообщил военкор.

Небольшой заряд взрывчатого вещества ПФМ не угрожает технике, но почти наверняка делает человека инвалидом, отрывая стопу.

"В итоге уже более 10 жителей Лисичанска стали калеками. Встретили мужика, так вот он получил ранение руки, решил отбросить с дороги мину", — поделился Поддубный.

Боевики ВСУ понимали, что не навредят российским военным: те передвигаются на машинах и смогут увидеть мину даже в траве. Оружие было нацелено именно на мирных жителей.

"На месте уже начинают работать инженеры, чтобы обезвредить "подарки" хлопцев", — резюмировал журналист.

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