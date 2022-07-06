Нанесены ракетные удары по объектам ВСУ в Хмельницкой и Одесской областях

Высокоточные удары поразили цели в западной части Украины, в частности, в Хмельницкой области. По данным издания "Военное обозрение", объекты располагались под Шепетовкой и в Ярмолинецком районе.
Как сообщил глава Хмельницкой ОА Сергей Гамалий, одна из четырёх выпущенных ракет была сбита, остальные достигли целей. При этом он заявляет о том, что целью удара явилась водонапорная башня, а не военный объект.
По военным объектам в Одесской области также были нанесены удары. По информации "Военного обозрения", одной из целей могло стать место базирования береговых ракетных комплексов украинский войск.
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