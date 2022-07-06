Эксперт Суздальцев назвал Змеиный "островом смерти" в Чёрном море

Политолог Андрей Суздальцев отмечает, что на острове Змеиный уничтожено большое количество солдат и техники Вооруженных сил Украины.

В связи с этим, этот кусок земли в Чёрном море он назвал "островом смерти" для украинской армии.

Эксперт также считает отход ВС РФ с острова правильным решением, сообщает издание "Украина.ру". При этом аналитик подчеркнул, что российские военнослужащие ушли тихо и внезапно, что вызвало подозрения у руководства Незалежной.

Бандеровцы сейчас чувствуют подвох и пока остерегаются высаживать десант на Змеиный, который находится в зоне огневого поражения России. Боевики понимают, что со стороны Крыма мгновенно будет нанесён удар.