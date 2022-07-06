Для борьбы с нацистами и наёмниками в составе группировки "Отважные" из Башкирии выдвинулся добровольческий батальон имени генерала Шаймуратова. Об этом сообщают военкоры "Русской весны".
Провожая добровольцев в зону проведения спецоперации, с обращением к ним выступил глава Республики Радий Хабиров.
Он отметил, что Башкортостан с Донбассом связывают очень тесные, кровные узы. По его словам, там сегодня работают башкирские врачи, медсёстры и строители, которые помогают созидать и восстанавливать разрушенные города.
Однако Донбассу нужна и военная помощь, заметил Хабиров.
Он рассказал, что батальон был сформирован по инициативе организаций ветеранов боевых действий и патриотических движений.
Глава Башкирии пожелал добровольцам вернуться с победой, живыми и невредимыми.
Ранее спецназ группировки "О" обратился к бойцам ВСУ спустя четыре месяца после начала СВО и ещё раз призвал их сложить оружие.
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