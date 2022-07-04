Спецназ "Отважных" обратился к бойцам ВСУ с призывом сложить оружие

Российские спецназовцы напомнили о своём обращении к украинским военнослужащим, которое было записано 26 февраля под Киевом. Бойцы группировки "О" снова обратились к солдатам ВСУ спустя четыре месяца после начала специальной военной операции. Поводом стало полное освобождение территории ЛНР.

"Ну что, мужчины, похоже, вы забыли наше прошлое обращение? Спецназ "Отважных" держит своё слово — Белогоровка освобождена, а Луганская Народная Республика тем самым полностью очищена от нацистов", — заявил военный армии РФ.

Он также призвал бойцов ВСУ, если они хотят увидеть свою семью, принять верное решение — сложить оружие и не шутить с "Отважными".