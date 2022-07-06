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Проведён допрос попавших в плен к ВС РФ белорусских наёмников в Донбассе

Силовые структуры

Белорусских наёмников, взятых в плен в Донбассе, допросили. В ходе беседы выяснилась некоторая интересная информация. Видео допроса опубликовали военкоры "Русской весны".

Проведён допрос попавших в плен к ВС РФ белорусских наёмников в Донбассе

Как рассказал один из пленных, на Украину он попал, скрываясь от белорусских властей, так как принимал участие в протестных движениях в 2020 году. После начала спецоперации, он вступил в ряды ВСУ и прошёл обучение у инструкторов из Белоруссии, которые воевали на Донбассе с 2014 года. Затем был сформирован полк наёмников, в состав которого также вошли военные из Польши, Литвы и Чехии.

Отряд белорусских наёмников-эмигрантов был сформирован с целью возвращения в родину для "смены власти", сообщил пленный. Второй наёмник согласился с тем, что, воюя на украинской стороне, он фактически воюет против родной страны.

Военкоры делают вывод, что в подготовке госпереворота в Белоруссии Запад принимал активное участие. Практически тот же процесс сейчас происходит и в отношении российской оппозиции.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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