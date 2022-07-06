Белорусские наёмники-националисты были ликвидированы под Лисичанском

Белорусский националистический батальон "Полка Кастуся Калиновского" ликвидирован под Лисичанском. Командир нацбата убит, боевики пленены или пропали без вести.

В боях за Лисичанск бойцами российского подразделения был уничтожен белорусский националист Иван "Брест" Марчук, командующий нацбатом наёмников. Известно, что он воевал против мирных жителей Донбасса ещё с 2014 года.

Как сообщается, остальные боевики батальона в настоящий момент числятся пропавшими без вести, а часть наёмников была захвачена в плен союзными силами ВС РФ и ополчения ЛДНР, в том числе националист Ян Дюрбейко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что республика готова жёстко пресечь любую попытку агрессии извне. Он приказал белорусской армии "взять на прицел" центры принятия решений на Украине и в Европе.