ГРУ Белоруссии: Запад готовится к боевым действиям в Восточной Европе

Главное разведывательное управление Белоруссии сообщает, что НАТО готовится к войне на Восточной Европе.

В этом убеждён начальник ГРУ — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин.

Коллективный Запад занимается сейчас подготовкой своих ВС, в том числе и в Польше. Это указывает на то, что Североатлантический альянс имеет намерение начать военные действия на восточном направлении, заявил Косыгин.

Выступая перед журналистами, замначальника Генштаба РБ отметил, что Соединённые Штаты и Евросоюз ведут военные приготовления под "лозунгом" сдерживания "угрожающего Востока". По словам белорусского силовика, западные страны планомерно отрабатывают механизмы создания группировок войск для их вероятного быстрого применения на нужных Западу операционных направлениях.