На Украине, в Европе и США часто делают заявления о том, что военн-экономические возможности РФ для проведения спецоперации на Украине якобы "вот-вот иссякнут".
Об этом сообщил военный эксперт Яков Кедми.
"Они выдают желаемое за действительное. Такими были их ошибки всегда. И по отношению к прошлой России, и по отношению к Советскому Союзу, и по отношению к новой России. Всегда они были уверены: вот-вот… И что?" — рассказывает изданию "Военное дело" аналитик.
Кедми уверен, что для таких заявлений у коллективного Запада нет оснований. Однако их всегда отличало собственное невежество и непонимание России. Также Запад очень желает, чтобы РФ исчезла.
По словам обозревателя, именно это патологическое желание затмевает западным странам остатки разума. А отсюда и такие оценки.
А между тем, на Западе сегодня нет достаточного вооружения для поддержания Украины длительное время, он уже и сам в этом признаётся, отмечает эксперт. А ВСУ уже совершенно невозможно рассматривать, как серьезного соперника из-за их слабости.
Расчёт на истощение России абсолютно не оправдается. Просто, ей не с кем воевать так долго, подытожил Кедми.
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Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.