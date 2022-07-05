Кедми: ставка НАТО на затяжную войну на Украине — главная ошибка Запада

На Украине, в Европе и США часто делают заявления о том, что военн-экономические возможности РФ для проведения спецоперации на Украине якобы "вот-вот иссякнут".

Об этом сообщил военный эксперт Яков Кедми.

"Они выдают желаемое за действительное. Такими были их ошибки всегда. И по отношению к прошлой России, и по отношению к Советскому Союзу, и по отношению к новой России. Всегда они были уверены: вот-вот… И что?" — рассказывает изданию "Военное дело" аналитик.

Кедми уверен, что для таких заявлений у коллективного Запада нет оснований. Однако их всегда отличало собственное невежество и непонимание России. Также Запад очень желает, чтобы РФ исчезла.

По словам обозревателя, именно это патологическое желание затмевает западным странам остатки разума. А отсюда и такие оценки.

А между тем, на Западе сегодня нет достаточного вооружения для поддержания Украины длительное время, он уже и сам в этом признаётся, отмечает эксперт. А ВСУ уже совершенно невозможно рассматривать, как серьезного соперника из-за их слабости.

Расчёт на истощение России абсолютно не оправдается. Просто, ей не с кем воевать так долго, подытожил Кедми.