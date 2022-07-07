Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего очередного видеообращения заявил, что наконец-то можно ощутить мощь западной артиллерии.
"Её точность действительно, такая как нужно!" — заявил он.
Таким образом глава киевского режима прокомментировал трагические события, которые произошли в Макеевке и Донецке. Артиллерийские удары украинской армии убили троих детей и троих взрослых. Ещё девятнадцать человек получили ранения разной степени тяжести. Удары наносились с помощью артиллерии НАТО 155 калибра.
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