Анпилогов: просчёт Запада на Украине произошёл из-за истощения арсенала НАТО

Военный эксперт Алексей Анпилогов заявил, что западные страны стремительно истощают собственный военный арсенал, направляя на Украину тонны вооружения. Российские войска эффективно уничтожают западные поставки, поэтому они не успевают доходить в необходимом для ВСУ объёме, считает специалист.

"Западные государства много лет находились в состоянии мира после развала СССР. Практически везде в Западном мире, в странах НАТО, в Японии прошли огромные сокращения военных бюджетов", — объяснил аналитик в беседе с изданием "Украина.ру".

Из-за подобной политики в отношении своих военных запасов Запад сделал членов Евросоюза уязвимыми. Однако Анпилогов убеждён, что западные страны продолжат накачивать Украину вооружением, несмотря на истощение собственного арсенала, и будут "выскребать всё, что только смогут".