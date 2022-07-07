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Анпилогов: просчёт Запада на Украине произошёл из-за истощения арсенала НАТО

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Военный эксперт Алексей Анпилогов заявил, что западные страны стремительно истощают собственный военный арсенал, направляя на Украину тонны вооружения. Российские войска эффективно уничтожают западные поставки, поэтому они не успевают доходить в необходимом для ВСУ объёме, считает специалист.

Анпилогов: просчёт Запада на Украине произошёл из-за истощения арсенала НАТО

"Западные государства много лет находились в состоянии мира после развала СССР. Практически везде в Западном мире, в странах НАТО, в Японии прошли огромные сокращения военных бюджетов", — объяснил аналитик в беседе с изданием "Украина.ру".

Из-за подобной политики в отношении своих военных запасов Запад сделал членов Евросоюза уязвимыми. Однако Анпилогов убеждён, что западные страны продолжат накачивать Украину вооружением, несмотря на истощение собственного арсенала, и будут "выскребать всё, что только смогут".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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