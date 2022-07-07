Генштаб ВСУ опровергает заявление Минобороны РФ об уничтожении двух РСЗО HIMARS

Украинский генеральный штаб прокомментировал заявление Минобороны России по поводу уничтожения двух пусковых установок HIMARS американского производства. В Киеве попытались опровергнуть данную информацию и заявили, что это "не соответствует действительности".

Несмотря на заявления Генштаба ВСУ, потери вооружения НАТО на Украине продолжают увеличиваться. Об этом регулярно сообщают сами военнослужащие украинской армии. Более того, солдаты озадачены тем, что не могут отремонтировать сломанную военную технику Запада, поскольку нет необходимых комплектующих.