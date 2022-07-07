Бойцы украинской армии начали взрывать склады с вооружением в районе Соледара. И это хороший признак, считает журналист и блогер Юрий Подоляка.
Эксперт написал в своём Telegram-канале, что сегодня примерно в 8.30 в районе села Парасковиевка украинские военные подорвали первый склад, на котором хранились боеприпасы старого советского вооружения.
Аналитик отметил, что под склады ВСУ давно используют образовавшиеся в результате более чем столетия добычи каменной соли в районе Соледара (город пока находится на оккупированной части Донецкой Народной Республики — прим. ред.).
Подрыв складов — хороший знак, говорящий о том, что скоро ВСУ уйдут отсюда, заключил Подоляка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Арестович высказал своё видение ситуации на Украине.