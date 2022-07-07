Подоляка: ВСУ взрывают склады с вооружением в районе Соледара — это хороший знак

Бойцы украинской армии начали взрывать склады с вооружением в районе Соледара. И это хороший признак, считает журналист и блогер Юрий Подоляка.

Эксперт написал в своём Telegram-канале, что сегодня примерно в 8.30 в районе села Парасковиевка украинские военные подорвали первый склад, на котором хранились боеприпасы старого советского вооружения.

Аналитик отметил, что под склады ВСУ давно используют образовавшиеся в результате более чем столетия добычи каменной соли в районе Соледара (город пока находится на оккупированной части Донецкой Народной Республики — прим. ред.).

Подрыв складов — хороший знак, говорящий о том, что скоро ВСУ уйдут отсюда, заключил Подоляка.