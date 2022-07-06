Союзные войска не остановились после освобождения Лисичанска и всей территории Луганской Народной Республики. И останавливаться им нельзя, противника надо гнать дальше, если он побежал, считает военный эксперт Владимир Евсеев.
По его оценке, на освобождение Донбасса понадобится около месяца. И проблема заключается даже не в Славянске и Краматорске, а в Авдеевке, где находится хорошо укреплённая группировка ВСУ, заметил аналитик в интервью "Украине.ру".
Эксперт пояснил, что для уничтожения этой группировки её надо окружить, иначе будет идти постоянная подпитка боеприпасами и резервами. Когда окружённые поймут, что обречены, их можно уничтожать, добавил собеседник издания.
Однако для решения всего украинского кризиса, принципиально важно освободить два города: Харьков и Одессу. Эту задачу надо решить до зимы. Именно эти две реперные точки будут определять ситуацию после освобождения Донбасса, заключил эксперт.
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