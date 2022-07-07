Подоляка: ВСУ несут огромные потери, российские войска продвигаются вперёд

Военно-политический блогер украинского происхождения Юрий Подоляка сообщил, что на Харьковском направлении российские войска намерены отодвинуть позиции противника от российской границы.

На Северском направлении союзные силы Народной милиции взяли под контроль населённый пункт Спорное и осуществили продвижение в сторону Северска и Соледара.

"Медленно, но верно российские войска продвигаются вперёд. При этом украинские вооружённые силы несут огромные потери", — заявил блогер.

Также Подоляка прокомментировал публикации западной прессы по поводу продажи французских гаубиц "Цезарь" и отметил, что этот факт пошатнул доверие Запада к Украине.