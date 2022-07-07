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Военкор Коц: защищавший Лисичанск гарнизон ВСУ мог сдаться или погибнуть

Силовые структуры

У украинского гарнизона, который пытался защитить город Лисичанск, было только два выхода: добровольно сложить оружие и сдаться в плен или погибнуть в ходе боевых действий. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц. Сразу было понятно, что окружение вокруг города будет постепенно сжиматься, отметил он.

Военкор Коц: защищавший Лисичанск гарнизон ВСУ мог сдаться или погибнуть

Коц убеждён, что вариант с отступлением ВСУ уже не мог сработать, так как приказ поступил слишком поздно.

"Уходить, если они хотели, надо было раньше", — считает военкор.

Он подчеркнул, что на Северском направлении отмечается особая активность. Украинские войска отходят из небольших населённых пунктов, после чего берут их под огневой контроль.

"Плюс близлежащие лесопосадки, которые кишат вражеской пехотой. Не очень качественной, но пытаются взять количеством. Её постоянно крошат, но из Северска подвозят и подвозят ещё. Думаю те, кто вырвался сначала из Северодонецка, а затем и Лисичанска, завидуют мёртвым. Или пленным", — заявил военкор в своих социальных сетях.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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