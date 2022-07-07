Минобороны России: ВСУ отправляют раненых военных на фронт без реабилитации

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что украинские власти распорядились уменьшить сроки лечения раненых. По словам генерал-лейтенанта, им больше нельзя проходить реабилитацию.

"Руководством ВСУ отдан приказ о сокращении сроков лечения раненых военнослужащих для восполнения потерь подразделений в районах боевых действий", — подчеркнул представитель ведомства во время брифинга.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации не позволили украинским солдатам установить флаг страны на острове Змеиный.