Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что украинские власти распорядились уменьшить сроки лечения раненых. По словам генерал-лейтенанта, им больше нельзя проходить реабилитацию.
"Руководством ВСУ отдан приказ о сокращении сроков лечения раненых военнослужащих для восполнения потерь подразделений в районах боевых действий", — подчеркнул представитель ведомства во время брифинга.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации не позволили украинским солдатам установить флаг страны на острове Змеиный.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Арестович высказал своё видение ситуации на Украине.