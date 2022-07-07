МО РФ: ВСУ предприняли неудачную попытку установки флага на острове Змеиный

Украинской армии не даёт покоя остров Змеиный.

В очередной раз вооруженные силы Незалежной предприняли попытку установки флага на острове.

В четверг, 7 июля, около 5 утра с моторной лодки произошла высадка нескольких украинских боевиков, которые сделали фотографии с флагом Украины.

ВКС России тут же нанесли ракетные удары по националистам с самолёта. В результате уничтожены несколько бандеровцев. Уцелевшие военнослужащие ВСУ вынуждены были убежать и укрыться в селе Приморское в Одесской области, сообщает Министерство обороны РФ.

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинским военным объектам, подытожили в ведомстве.