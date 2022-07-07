Украинской армии не даёт покоя остров Змеиный.
В очередной раз вооруженные силы Незалежной предприняли попытку установки флага на острове.
В четверг, 7 июля, около 5 утра с моторной лодки произошла высадка нескольких украинских боевиков, которые сделали фотографии с флагом Украины.
ВКС России тут же нанесли ракетные удары по националистам с самолёта. В результате уничтожены несколько бандеровцев. Уцелевшие военнослужащие ВСУ вынуждены были убежать и укрыться в селе Приморское в Одесской области, сообщает Министерство обороны РФ.
Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинским военным объектам, подытожили в ведомстве.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Арестович высказал своё видение ситуации на Украине.