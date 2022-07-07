Украинская армия потеряла около 2,5 тысяч боевиков на Соледарском направлении.
Об этом в очередной сводке сообщило Министерство обороны РФ. Также сообщается, что такие потери вызваны активными ударами ВКС РФ.
В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космическими войсками по боевым позициям бандеровцев на Соледарском направлении, общие потери 24 мехбригады насчитывают уже около 2,5 тыс. человек, что составляет 60 процентов численного состава данной бригады ВСУ.
Почти полностью уничтожена 79 десантно-штурмовая бригада, — её потери более 80 процентов, подытодило ведомство.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Арестович высказал своё видение ситуации на Украине.