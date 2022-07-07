Минобороны РФ: ВСУ на Соледарском направлении потеряли 2,5 тыс. человек

Украинская армия потеряла около 2,5 тысяч боевиков на Соледарском направлении.

Об этом в очередной сводке сообщило Министерство обороны РФ. Также сообщается, что такие потери вызваны активными ударами ВКС РФ.

В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космическими войсками по боевым позициям бандеровцев на Соледарском направлении, общие потери 24 мехбригады насчитывают уже около 2,5 тыс. человек, что составляет 60 процентов численного состава данной бригады ВСУ.

Почти полностью уничтожена 79 десантно-штурмовая бригада, — её потери более 80 процентов, подытодило ведомство.