Два немецких солдата планировали взорвать Крымский мост

Двое солдат немецкого Бундесвера выкрали оборудование из казарм в земле Шлезвиг-Гольштейн и планировали в России взорвать Крымский мост.

Об этом сообщила RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Согласно отчету полицейских расследований, два солдата обсуждали взрыв во время прослушиваемых телефонных разговоров. Они перечисляли все средства, необходимые для взрыва сегмента моста, соединяющего Крым с Таманью. После этого их обоих арестовали.

Прокуратура сейчас проводит расследование по подозрению в групповом воровстве. Вместе с десятью другими подозреваемыми солдаты неоднократно похищали оборудование.

Также подчёркивается, что злоумышленники были немецкими неонацистами.