Военный ЛНР: ВСУ бросили много военной техники при отступлении из Лисичанска

Отступая из Лисичанска, военные ВСУ бросили большое количество военной техники. Об этом сообщил боец Народной милиции ЛНР, который представился Александром.

В беседе с корреспондентом РИА Новости он отметил, что военнослужащие ЛНР нашли как целое, так и повреждённое оборудование.

"По всему городу техника стоит: чуть дальше центральной улицы — зенитный ракетный комплекс "Оса", ниже — их танк брошенный", — поделился Александр.

Боец добавил, что только его подразделение взяло в качестве трофеев несколько танков. Кроме того, военный подчеркнул: большое количество техники, принадлежащей Вооружённым силам Украины, находится на подступах к Лисичанску.

3 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Луганской Народной Республики от украинских националистов.

Глава РФ дал установку продолжать освобождение по примеру ЛНР.