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Военный ЛНР: ВСУ бросили много военной техники при отступлении из Лисичанска

Силовые структуры

Отступая из Лисичанска, военные ВСУ бросили большое количество военной техники. Об этом сообщил боец Народной милиции ЛНР, который представился Александром.

Военный ЛНР: ВСУ бросили много военной техники при отступлении из Лисичанска

В беседе с корреспондентом РИА Новости он отметил, что военнослужащие ЛНР нашли как целое, так и повреждённое оборудование.

"По всему городу техника стоит: чуть дальше центральной улицы — зенитный ракетный комплекс "Оса", ниже — их танк брошенный", — поделился Александр.

Боец добавил, что только его подразделение взяло в качестве трофеев несколько танков. Кроме того, военный подчеркнул: большое количество техники, принадлежащей Вооружённым силам Украины, находится на подступах к Лисичанску.

3 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Луганской Народной Республики от украинских националистов.

Глава РФ дал установку продолжать освобождение по примеру ЛНР.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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