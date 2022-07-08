Отступая из Лисичанска, военные ВСУ бросили большое количество военной техники. Об этом сообщил боец Народной милиции ЛНР, который представился Александром.
В беседе с корреспондентом РИА Новости он отметил, что военнослужащие ЛНР нашли как целое, так и повреждённое оборудование.
"По всему городу техника стоит: чуть дальше центральной улицы — зенитный ракетный комплекс "Оса", ниже — их танк брошенный", — поделился Александр.
Боец добавил, что только его подразделение взяло в качестве трофеев несколько танков. Кроме того, военный подчеркнул: большое количество техники, принадлежащей Вооружённым силам Украины, находится на подступах к Лисичанску.
3 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Луганской Народной Республики от украинских националистов.
Глава РФ дал установку продолжать освобождение по примеру ЛНР.
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