Глава Российской Федерации Владимир Путин во время доклада министра обороны Сергея Шойгу о ходе спецоперации сообщил, что союзным силам необходимо продолжать освобождение по примеру ЛНР.
"Воинские подразделения, включая группировки "Восток" и "Запад", должны выполнять свои задачи по раннее утверждённым планам, по единому замыслу. Надеюсь, что всё будет происходить на их направлении так же, как и на луганском происходило до настоящего времени", — отметил он.
Российский лидер попросил представить к госнаградам всех военнослужащих, которые отличились в ходе боевых действий.
"Исходя из ваших же ежедневных докладов, знаю, что в армии России таких смелых, профессиональных воинов, дерзких по-хорошему воинов достаточно. Они все должны, отмечены соответствующими государственными наградами", — подчеркнул он.
Также Путин поздравил армию РФ и военнослужащих Народной милиции ЛНР с полным освобождением территорий Республики.
"Мои поздравления и слова благодарность в полной мере относятся к бойцам 2-го армейского корпуса НМ ЛНР. Я знаю, что они действовали активно грамотно, проявляя мужество и героизм при освобождении своей родной земли. Я вас всех поздравляю и желаю дальнейших успехов", — заключил президент.
Ранее Шойгу доложил президенту РФ об освобождении ЛНР.
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