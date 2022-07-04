Путин дал установку Шойгу: продолжать освобождение по примеру ЛНР

Глава Российской Федерации Владимир Путин во время доклада министра обороны Сергея Шойгу о ходе спецоперации сообщил, что союзным силам необходимо продолжать освобождение по примеру ЛНР.

"Воинские подразделения, включая группировки "Восток" и "Запад", должны выполнять свои задачи по раннее утверждённым планам, по единому замыслу. Надеюсь, что всё будет происходить на их направлении так же, как и на луганском происходило до настоящего времени", — отметил он.

Российский лидер попросил представить к госнаградам всех военнослужащих, которые отличились в ходе боевых действий.

"Исходя из ваших же ежедневных докладов, знаю, что в армии России таких смелых, профессиональных воинов, дерзких по-хорошему воинов достаточно. Они все должны, отмечены соответствующими государственными наградами", — подчеркнул он.

Также Путин поздравил армию РФ и военнослужащих Народной милиции ЛНР с полным освобождением территорий Республики.

"Мои поздравления и слова благодарность в полной мере относятся к бойцам 2-го армейского корпуса НМ ЛНР. Я знаю, что они действовали активно грамотно, проявляя мужество и героизм при освобождении своей родной земли. Я вас всех поздравляю и желаю дальнейших успехов", — заключил президент.

Ранее Шойгу доложил президенту РФ об освобождении ЛНР.