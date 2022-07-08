Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Bloomberg: Еврокомиссия даст Украине кредит на 1,5 млрд евро только под залог
Союзные силы изъяли у подразделения ВСУ образцы вооружения НАТО под Славянском
Бывшего премьера Японии Cиндзо Абэ застрелили во время выступления в городе Нара
ВС РФ используют в СВО несбиваемые управляемые снаряды “Грань” и “Китолов"
Военные одной из бригад ВСУ массово дезертировали в тыл под Артёмовском
Военный ЛНР: ВСУ бросили много военной техники при отступлении из Лисичанска
Власти Венгрии отказались делиться российским газом со странами Евросоюза
Военкор Дубовой: ВСУ ушли из Лисичанска, чтобы сохранить личный состав
Экс-депутат Рады Кива: отставка Джонсона может привести к гибели Зеленского

ВС РФ ракетами ОТРК "Искандер" уничтожили базу "Правого сектора"* в Харькове

Силовые структуры

ВС РФ продолжают наносить высокоточные ракетные удары по военным объектам ВСУ в ходе СВО.

ВС РФ ракетами ОТРК "Искандер" уничтожили базу "Правого сектора"* в Харькове

Вчера, 6 июля, российская армия поразила ударами ракет ОТРК "Искандер" базу "Правого сектора"* в городе Харькове. Об этом сообщает "Русская весна", уточняя, что сегодня стали появляться данные о потерях украинской стороны.

Так, среди жертв прилёта российских ракет оказался Михаил Штык: боевик 2-й роты 5-го отдельного батальона "Украинской добровольческой армии", являющейся формированием "Правого сектора"*, ликвидирован. Данных о точном количестве потерь украинской стороны пока нет.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Задержанный в Херсоне украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского

В Херсоне задержанный украинский боевик Виталий Ростецкий подтвердил, что работал на президента Украины Владимира Зеленского.

Задержанный в Херсоне украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского
Die Welt: немцы потребовали отставки Шольца после его высказывания о России
Мир. Новости мира
Die Welt: немцы потребовали отставки Шольца после его высказывания о России
Силовые структуры
Подоляка: ВСУ начали применять тактику "активной обороны" в Донбассе
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ разбила отряд ВСУ у Григоровки и захватила оружие НАТО
Игорь Латунский Следователь Волков: Гантамиров украл миллиарды, но его помиловали за заслуги перед Россией Игорь Латунский Александр Артамонов Ради выгоды Запад готов сделать конфликт на Украине бесконечным Александр Артамонов Любовь Степушова Турция задержала сухогруз с зерном из Бердянска, скоро закроет для РФ Босфор Любовь Степушова
Силовые структуры
Военный ВС РФ из Курганской области сообщил о пытках в плену у ВСУ на Украине
Силовые структуры
Пленный из 79-й бригады рассказал о больших потерях ВСУ и дезертирстве
Пискорский: союзники по НАТО не помогут Польше в случае войны с Россией
Мир. Новости мира
Пискорский: союзники по НАТО не помогут Польше в случае войны с Россией
Последние материалы
ВС РФ используют в СВО несбиваемые управляемые снаряды “Грань” и “Китолов"
Военные одной из бригад ВСУ массово дезертировали в тыл под Артёмовском
Мистик Элина Бисюк: Обережную куклу для защиты дома мастерят на растущей луне
Военный ЛНР: ВСУ бросили много военной техники при отступлении из Лисичанска
Власти Венгрии отказались делиться российским газом со странами Евросоюза
Военкор Дубовой: ВСУ ушли из Лисичанска, чтобы сохранить личный состав
Бывшего премьера Японии Cиндзо Абэ застрелили во время выступления в городе Нара
Экс-депутат Рады Кива: отставка Джонсона может привести к гибели Зеленского
Астролог Стеценко: девять планет позволят узнать всё о человеке в снимке неба
NYT: иностранные наёмники ещё не видели таких боевых действий, как на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников