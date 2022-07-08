ВС РФ продолжают наносить высокоточные ракетные удары по военным объектам ВСУ в ходе СВО.
Вчера, 6 июля, российская армия поразила ударами ракет ОТРК "Искандер" базу "Правого сектора"* в городе Харькове. Об этом сообщает "Русская весна", уточняя, что сегодня стали появляться данные о потерях украинской стороны.
Так, среди жертв прилёта российских ракет оказался Михаил Штык: боевик 2-й роты 5-го отдельного батальона "Украинской добровольческой армии", являющейся формированием "Правого сектора"*, ликвидирован. Данных о точном количестве потерь украинской стороны пока нет.
*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ
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