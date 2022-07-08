Минобороны Украины: Россия готовит наступление на Запорожье

ВС РФ готовятся наступать или на Запорожье, или обходить украинские позиции, чтобы окружить ВСУ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на очередном брифинге.

"Наиболее сложная обстановка на сегодня сложилась на Славянском, Краматорском и Бахмутском направлениях… На Запорожском и Новопавловском направлениях, по данным ГУР, не исключается проведение противником наступательных действий в направлении Запорожья или осуществления обхода в направлении Большая Новосёлка — Покровское, очевидно, с целью окружения наших подразделений", — заявила замминистра оборонного ведомства Украины.

Не исключается, что с этой целью российская группировка на указанном направлении может усилиться как минимум пятью батальонными тактическими группами, отметила она.

Также Маляр подчеркнула, что по данным разведки, на территориях Белоруссии и Приднестровья уже нет скоплений ВС РФ, достаточных для наступления.