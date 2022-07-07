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Кнутов: "Если всё будет благоприятно, Донбасс освободим в сентябре"

Силовые структуры

Если в военной специальной операции России на Украине всё будет складываться благоприятно для ВС РФ, то к середине сентября российская армия освободит Донбасс.

Кнутов: "Если всё будет благоприятно, Донбасс освободим в сентябре"

Об этом сообщил директор музея войск ПВО и военный эксперт Юрий Кнутов.

"Я уверен, если все будет благоприятно складываться, дай бог, к середине сентября мы с Донбассом должны в основном разобраться, если всё будет идти позитивно, если будут срабатывать те тактические приемы, которые мы сейчас начали использовать. А тактические приёмы наш противник тоже изучает, и он тоже меняет свои тактику и оборону", — цитирует аналитика "Украина.ру".

Он отметил, что если РФ будет всё время идти на шаг впереди националистов, то можно переходить к созданию буферной зоны. Именно она потом позволит населению Республик, а также Курской и Белгородской областям "чувствовать себя спокойно" и не ждать, когда к ним что-то прилетит.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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