Зеленский заявил, что Украина всё равно движется в НАТО

Украина продолжает надеяться на вступление в НАТО.

Об этом в интервью американскому телеканалу CNN сообщил президент Владимир Зеленский.

"Мы готовы присоединиться к любой структуре, которая бы гарантировала нам окончание войны и безопасность. Пока я не вижу никаких иных гарантий безопасности, кроме НАТО. Мы не отказались от этого пути", — сказал глава Незалежной.

Украинский лидер приветствовал вступления в НАТО Швеции и Финляндии, и отметил, что это же решение с Украиной позволило бы в своё время предотвратить конфликт.

"Мир делает многое, а можно было просто взять Украину в НАТО", — высказал мечту Зеленский в интервью CNN.

Однако Киев ранее утверждал, что убедились в бесперспективности членства в военном блоке.