Украина продолжает надеяться на вступление в НАТО.
Об этом в интервью американскому телеканалу CNN сообщил президент Владимир Зеленский.
"Мы готовы присоединиться к любой структуре, которая бы гарантировала нам окончание войны и безопасность. Пока я не вижу никаких иных гарантий безопасности, кроме НАТО. Мы не отказались от этого пути", — сказал глава Незалежной.
Украинский лидер приветствовал вступления в НАТО Швеции и Финляндии, и отметил, что это же решение с Украиной позволило бы в своё время предотвратить конфликт.
"Мир делает многое, а можно было просто взять Украину в НАТО", — высказал мечту Зеленский в интервью CNN.
Однако Киев ранее утверждал, что убедились в бесперспективности членства в военном блоке.
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