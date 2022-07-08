Боевики ВСУ обстреливают Донецк и Горловку, оборвано электроснабжение

Ночью боевики украинской армии открыли огонь по Донецку и Горловке. Обстрелы продолжались всё утро. Более 8 тысяч абонентов в Донецке остались без электроснабжения. Жителей Горловки призвали оставаться в укрытиях и не выходить без острой необходимости.

"С позиций в посёлке Шумы враг ведёт плотный огонь по городу", — сообщают военные корреспонденты "Русской весны".

Периодически срабатывает система противовоздушной обороны, однако ВСУ продолжают наносить ракетные удары. Местные жители заявили, что видели российские самолеты, которые направлялись в сторону позиций ВСУ.