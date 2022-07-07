Группировка "О" ВС РФ разбила отряд ВСУ у Григоровки и захватила оружие НАТО

Группировка "Отважные" ВС РФ разбила отряд ВСУ у Григоровки и захватила оружие НАТО.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Военные корреспонденты "Русской весны" сообщают, что спецназ "Отважных" атакует на Славянском направлении. В бою у Григоровки был разбит отряд ВСУ, а военные ВС РФ получили трофейное оружие.

Среди оружия были американские ПТРК FGM-148 Javelin ("Джавелин"), немецкие одноразовые гранатометы Panzerfaust ("Панцерфауст"), а также РПГ, безоткатное орудие СПГ-9 "Копьё". Сообщается, что всё вооружение находится в исправном состоянии и готово применяться по назначению против украинских боевиков в ДНР.