ЗРК Тор-М2 стал одним из символов спецоперации

Зенитно-ракетный комплекс Тор-М2 стал настоящим символом военной специальной операции на Украине.

Этот ЗРК сбил не один беспилотник, успешно прикрывал остров Змеиный, продолжает защищать приграничные районы от РСЗО, БПЛА и Точек-У украинских войск.

Тор-М2 в ВС РФ находится с 2016 года и является усовершенствованной моделью ЗРК "Тор", разработанного ещё в 80 гг. прошлого столетия, пишет портал "Вежливые люди".

В ходе модернизации комплекс получил увеличенный в два раза запас модернизированных ракет 9М338К, расширенную зону поражения, повышенную точность стрельбы и возможность вести огонь на ходу. Кстати, сейчас создается новый модуль, позволяющий более эффективно сбивать низколетящие цели.

Модель Тор-ФМ с увеличенным боевым комплектом до 32 ракет начнут устанавливать на корабли ВМФ РФ.