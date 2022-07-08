ВС РФ используют в СВО несбиваемые управляемые снаряды “Грань” и “Китолов"

Российская армия, кроме усовершенствованных 152-миллиметровых корректируемых снарядов "Краснополь”, в спецоперации на Украине использует сверхточные несбиваемые мины "Грань” и управляемые снаряды "Китолов”.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации, "Краснополь”, "Грань” и "Китолов” — это основные снаряды с корректируемыми системами, которые сейчас используются Россией против бандеровцев.

Наводятся управляемые боеприпасы при помощи лазерного целеуказателя. Так, на БПЛА устанавливают прицельную головку с оптическим лазерным целеуказателем, сообщает издание. Например, используется дрон типа "Орлан”. Беспилотник подсвечивает цель, на которую наводят боеприпас.

"Грань” и "Китолов” армия России чаще всего применяет по точечным целям — бункерам и дотам ВСУ, технике или огневым точкам.