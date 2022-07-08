Российская армия, кроме усовершенствованных 152-миллиметровых корректируемых снарядов "Краснополь”, в спецоперации на Украине использует сверхточные несбиваемые мины "Грань” и управляемые снаряды "Китолов”.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По информации, "Краснополь”, "Грань” и "Китолов” — это основные снаряды с корректируемыми системами, которые сейчас используются Россией против бандеровцев.
Наводятся управляемые боеприпасы при помощи лазерного целеуказателя. Так, на БПЛА устанавливают прицельную головку с оптическим лазерным целеуказателем, сообщает издание. Например, используется дрон типа "Орлан”. Беспилотник подсвечивает цель, на которую наводят боеприпас.
"Грань” и "Китолов” армия России чаще всего применяет по точечным целям — бункерам и дотам ВСУ, технике или огневым точкам.
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