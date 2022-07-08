Командующий украинской армией Валерий Залужный встретился с главой британского Штаба обороны, адмиралом Тони Радакиным.
Высокопоставленный военный чиновник сейчас находится на Украине с официальным визитом, сообщает пресс-служба Залужного.
"Было очень приятно принимать на Украине начальника Штаба обороны Великобритании", — сообщил Залужный.
Стороны "плодотворно поработали на пункте управления, обсудили до деталей планы будущих операций", подчеркнул украинский командующий.
Залужный также поблагодарил адмирала Радакина и весь британский народ за "поддержку и доверие".
Напомним, что в Соединённое Королевство прибыла первая группа военнослужащих ВСУ для прохождения подготовки по обьявленному недавно плану переобучения украинских националистов под стандарты НАТО.
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