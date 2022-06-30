The Spectator: европейские члены НАТО поддерживают Альянс только словами

Безответственность европейских чиновников стран НАТО угрожает военному блоку, все проекты которого осуществляют лишь силы США.

Об этом сообщил The Spectator.

Автор Даниэль Де Петрис отметил, что все союзы сильны и дееспособны настолько, насколько их члены способны вносить вклад в общее дело. А в данном случае, за поддержание своих армий ответственны все участники НАТО.

"За исключением Штатов и некоторых других членов, таких как Британия и, возможно, Франция, большинство участников благополучно забыли об этом", — заявил колумнист журнала.

По его словам, вклад евроучастников Альянса в коллективную оборону ограничивается лишь пустыми словами. Все инициативы реализуют американцы при символической поддержке ЕС — это уже стало традицией для НАТО.

Ранее генсекретарь организации Йенс Столтенберг сообщил о планах увеличить численность солдат с 40 000 до 300 000 человек.