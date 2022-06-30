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The Spectator: европейские члены НАТО поддерживают Альянс только словами

Силовые структуры

Безответственность европейских чиновников стран НАТО угрожает военному блоку, все проекты которого осуществляют лишь силы США.

The Spectator: европейские члены НАТО поддерживают Альянс только словами

Об этом сообщил The Spectator.

Автор Даниэль Де Петрис отметил, что все союзы сильны и дееспособны настолько, насколько их члены способны вносить вклад в общее дело. А в данном случае, за поддержание своих армий ответственны все участники НАТО.

"За исключением Штатов и некоторых других членов, таких как Британия и, возможно, Франция, большинство участников благополучно забыли об этом", — заявил колумнист журнала.

По его словам, вклад евроучастников Альянса в коллективную оборону ограничивается лишь пустыми словами. Все инициативы реализуют американцы при символической поддержке ЕС — это уже стало традицией для НАТО.

Ранее генсекретарь организации Йенс Столтенберг сообщил о планах увеличить численность солдат с 40 000 до 300 000 человек.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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