Безответственность европейских чиновников стран НАТО угрожает военному блоку, все проекты которого осуществляют лишь силы США.
Об этом сообщил The Spectator.
Автор Даниэль Де Петрис отметил, что все союзы сильны и дееспособны настолько, насколько их члены способны вносить вклад в общее дело. А в данном случае, за поддержание своих армий ответственны все участники НАТО.
"За исключением Штатов и некоторых других членов, таких как Британия и, возможно, Франция, большинство участников благополучно забыли об этом", — заявил колумнист журнала.
По его словам, вклад евроучастников Альянса в коллективную оборону ограничивается лишь пустыми словами. Все инициативы реализуют американцы при символической поддержке ЕС — это уже стало традицией для НАТО.
Ранее генсекретарь организации Йенс Столтенберг сообщил о планах увеличить численность солдат с 40 000 до 300 000 человек.
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