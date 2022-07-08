Американцы сперва обращались к Москве с просьбой применять к наёмникам из США Женевскую конвенцию по правам военнопленных.
Однако затем просто перестали интересоваться их дальнейшей судьбой, сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
"Продолжение тема не получила, был определенный сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу Женевских конвенций, на них должны распространяться конкретные обязательства", — цитирует дипломата РИА Новости.
Напомним, в ходе специальной операции на Украине в плен попали несколько западных наёмников. А два британца и один марокканец уже приговорены к высшей мере — расстрелу.
Лондон отказался принимать участие в судьбе своих граждан, несмотря на то, что Донецк не отказывался обсудить данную проблему.
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