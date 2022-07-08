ВМФ РФ получил подлодку-носитель спецназначения "Белгород"

Военно-морскому флоту России передана первая подводная лодка-носитель спецназначения "Белгород". Об этом сообщило АО "Севмаш", которое изготовило подлодку.

"Состоялась торжественная церемония подписания приёмного акта и передачи ВМФ исследовательской подводной лодки "Белгород"", — говорится в сообщении.

Подлодка была спроектирована КБ "Рубин" и предназначена для решения научных задач, проведения поисково-спасательных операций, а также может быть использована как носитель спасательных глубоководных и автономных подводных аппаратов.