Военно-морскому флоту России передана первая подводная лодка-носитель спецназначения "Белгород". Об этом сообщило АО "Севмаш", которое изготовило подлодку.
"Состоялась торжественная церемония подписания приёмного акта и передачи ВМФ исследовательской подводной лодки "Белгород"", — говорится в сообщении.
Подлодка была спроектирована КБ "Рубин" и предназначена для решения научных задач, проведения поисково-спасательных операций, а также может быть использована как носитель спасательных глубоководных и автономных подводных аппаратов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Херсоне задержанный украинский боевик Виталий Ростецкий подтвердил, что работал на президента Украины Владимира Зеленского.