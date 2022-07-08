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Мардан: после слов Путина киевлянам лучше запастись российскими флагами

Силовые структуры

Замечание президента РФ Владимира Путина на встрече с лидерами думских фракций поставило точку в теме о переговорах с Киевом.

Мардан: после слов Путина киевлянам лучше запастись российскими флагами

Эти несколько предложений стали серьёзным предупреждением, что лучше не испытывать РФ на прочность и подумать, пока не стало поздно.

Об этом сообщил ведущий радио "Комсомольская правда” и политический обозреватель Сергей Мардан.

По его словам, украинцы, которые не приемлют нацистский режим Киева, должны успокоиться. Ведь освобождение только началось, и в Киевской, Сумской, Черниговской и других областей жителям лучше было бы запастись российскими триколорами.

Эксперт уверен, что Путин коротко и чётко погасил энтузиазм Запада по поводу оккупированных украинскими ВС территориях.

"Путин сказал очень важную вещь, самую важную с 24 февраля — что мы не начали ничего серьезного на Украине. Мне кажется, это подводит жирную черту в довольно долгой дискуссии о переговорах. Вчерашняя речь президента прозвенела как сталь", — сказал Мардан.

Аналитик особо отметил, что лидер РФ подчеркнул, что РФ ещё даже не в состоянии войны, а что будет с киевским режимом, если Россия эту черту перейдёт.

"Это действительно угрожающее послание не только Зеленскому и его манипуляторам, но и всему западному коллективу”, — сообщил журналист.

У США и ЕС фактически есть последний шанс минимально пострадать в этой ситуации, добровольно отказавшись от своего "военно-украинского проекта", заявил обозреватель. Западу намекнули, что если он сейчас не отступит, то РФ может действовать "по-взрослому", к чему, судя по всему, никто не готов, ни в США, ни в Европе, подытожил Мардан.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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