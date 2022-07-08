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360kuai: армия России одержала великую победу на Украине

Силовые структуры

Армия России одержала большую победу на Украине, освободив всю ЛНР от украинских националистов.

360kuai: армия России одержала великую победу на Украине

Об этом написало китайское издание 360kuai.

По мнению авторов, подразделения ВС РФ и сил Донбасса освободили Лисичанск и теперь вся территория Луганской Народной Республики находится под контролем РФ.

"ВС РФ одержали огромную победу на поле боя, одним махом взяв восточноукраинский город Лисичанск и установив контроль над всей территорией Луганской Народной Республики”, — сообщает издание.

Даже противники РФ вынуждены признать успех Москвы, сказано в статье. Например, Генштаб ВСУ вынужден признать потерю стратегически важного города, а СМИ Запада назвали это "эпохальной победой".

"После освобождения Лисичанска российские войска пойдут на юг и освободят всю ДНР”, — отмечает 360kuai.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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