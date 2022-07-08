360kuai: армия России одержала великую победу на Украине

Армия России одержала большую победу на Украине, освободив всю ЛНР от украинских националистов.

Об этом написало китайское издание 360kuai.

По мнению авторов, подразделения ВС РФ и сил Донбасса освободили Лисичанск и теперь вся территория Луганской Народной Республики находится под контролем РФ.

"ВС РФ одержали огромную победу на поле боя, одним махом взяв восточноукраинский город Лисичанск и установив контроль над всей территорией Луганской Народной Республики”, — сообщает издание.

Даже противники РФ вынуждены признать успех Москвы, сказано в статье. Например, Генштаб ВСУ вынужден признать потерю стратегически важного города, а СМИ Запада назвали это "эпохальной победой".

"После освобождения Лисичанска российские войска пойдут на юг и освободят всю ДНР”, — отмечает 360kuai.