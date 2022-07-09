Крамаренко: Лондон выдал украинскому режиму лицензию на фашизм

Великобритания и без Бориса Джонсона поддержит любое проявление русофобии, нацизма и фашизма со стороны киевского режима, лишь бы это било по русскому народу.

Об этом на пресс-конференции сообщил посол в отставке, эксперт Российского совета по международным делам Александр Крамаренко.

Хотя смена премьера Британии даёт возможность скорректировать свою политику и в украинском вопросе.

"Одно дело, когда входили в этот кризис на основе анализа США, другое дело сейчас, кода этот анализ рассыпался в прах, и ни о какой победе Украины на поле боя речь не идет, даже смешно к этому тезису возвращаться", — отметил эксперт.

Но в целом политика Лондона в отношении Киева не поменяется.

"Сейчас не без подачи британцев, конечно, украинскому режиму выдана лицензия на фашизм, нацизм, его реабилитацию задним числом, и убийства мирных жителей Донбасса", — подчеркнул дипломат.

По его словам, это вполне в британском духе, в духе навероятно циничной политики, а этот цинизм охарактеризовал политику Британии ещё во "времена имперского строительства, подытожил Крамаренко.