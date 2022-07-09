Великобритания и без Бориса Джонсона поддержит любое проявление русофобии, нацизма и фашизма со стороны киевского режима, лишь бы это било по русскому народу.
Об этом на пресс-конференции сообщил посол в отставке, эксперт Российского совета по международным делам Александр Крамаренко.
Хотя смена премьера Британии даёт возможность скорректировать свою политику и в украинском вопросе.
"Одно дело, когда входили в этот кризис на основе анализа США, другое дело сейчас, кода этот анализ рассыпался в прах, и ни о какой победе Украины на поле боя речь не идет, даже смешно к этому тезису возвращаться", — отметил эксперт.
Но в целом политика Лондона в отношении Киева не поменяется.
"Сейчас не без подачи британцев, конечно, украинскому режиму выдана лицензия на фашизм, нацизм, его реабилитацию задним числом, и убийства мирных жителей Донбасса", — подчеркнул дипломат.
По его словам, это вполне в британском духе, в духе навероятно циничной политики, а этот цинизм охарактеризовал политику Британии ещё во "времена имперского строительства, подытожил Крамаренко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Кедми считает, что объявление Украиной войны России "развяжет руки" ВС РФ.