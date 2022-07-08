Британский журналист: Киев убивает мирных жителей годами, и об этом молчит Запад

Ещё один иностранный журналист, приехавший в Донбасс, увидел, что тут происходит.

Британец Джон Миллер, рассказал журналистке Алине Липп, в какой шок его ввергло всё происходящее.

Он говорит, что не видел вообще в ДНР журналистов с Запада. И там мало знают, что здесь происходит. Не знают, как националисты обстреливают мирных граждан. Всё это скрывается.

"Это украинская сторона убивает здесь мирных жителей годами, и об этом не сообщают на Западе”, — говорит Миллер.

Ранее так же высказывался итальянский журналист Джорджио Бьянки. Он тоже подчеркнул, что западные СМИ тщательно маскируют правду.