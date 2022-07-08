Ещё один иностранный журналист, приехавший в Донбасс, увидел, что тут происходит.
Британец Джон Миллер, рассказал журналистке Алине Липп, в какой шок его ввергло всё происходящее.
Он говорит, что не видел вообще в ДНР журналистов с Запада. И там мало знают, что здесь происходит. Не знают, как националисты обстреливают мирных граждан. Всё это скрывается.
"Это украинская сторона убивает здесь мирных жителей годами, и об этом не сообщают на Западе”, — говорит Миллер.
Ранее так же высказывался итальянский журналист Джорджио Бьянки. Он тоже подчеркнул, что западные СМИ тщательно маскируют правду.
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