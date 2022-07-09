Кнутов: Крымский мост выдержит возможную атаку со стороны ВСУ

Даже если и существует какая-либо возможность атаки Крымского моста, его целостности она не повредит.

Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

Атака националистов на мост вполне вероятна, однако окажется безрезультативной, но говорить об этом Киев продолжит.

"Заявления об атаке Крымского моста могут быть связаны, скорее, с какой-то диверсией, например, при помощи ракетных катеров”, — заявил обозреватель.

Кнутов заверил, что мост весьма хорошо охраняем, а у бандеровцев попросту нет вооружения, чтобы поразить его.

"Конечно, вероятность атаки ВСУ на Крымский мост не стоит исключать, и этому вопросу уделяется большое внимание. Однако опоры моста настолько прочные, что могут выдержать даже столкновение с огромной грузовой баржей, и с мостом ничего не случится”, — подчеркнул эксперт.